Clubiconen Carla en Eric vieren huldiging Go Ahead vanuit spelersbus: 'Nooit durven dromen'

Heel Deventer leeft na de historische bekerwinst van Go Ahead Eagles toe naar de huldiging op woensdag. Zeker Carla en Eric Whittie, twee echte clubiconen. Eric is hoofd jeugdopleiding en Carla al jaren de vertrouwde wasvrouw van de club. Samen zagen ze maandag hoe Go Ahead in De Kuip geschiedenis schreef.

"Ik werd wakker en ik dacht: wat is er gebeurd?", vertelt Carla Whittie aan Hart van Nederland. "Het voelt als een roze wolk. Ik had dit nooit durven dromen." Ze herinnert zich nog goed dat ze Eric vlak voor de halve finale tegen PSV vroeg of er überhaupt een kans was. "Hij dacht van niet. En toen stonden we opeens voor. Ik werd zenuwachtig. Gaat het ons dan toch lukken?"

Van achter het doel naar het washok

Carla is Go Ahead-supporter in hart en nieren. Als jong meisje stond ze al achter het doel met haar vader. Sinds 1998 is ze officieel in dienst bij de club. Eerst als vrijwilliger, nu al jaren verantwoordelijk voor het wassen en bedrukken van de kleding. In haar washok hangen foto's met (oud-)spelers, en elke speler kent haar bij naam. En bijna acht jaar geleden trouwden Carla en Eric op de middenstip van de Adelaarshorst.

Woensdagavond mag het stel mee op de bus tijdens de huldiging. Voor Carla een bijzonder moment: "Ik weet dat ik mijn rol heb. Die is misschien anders dan de technische staf, maar ik zit al zo lang bij deze club. Dan is dit een bekroning op wat je allemaal doet."

Eric stopt na het huidige seizoen als hoofd opleiding, Carla doet er nog een jaar bij. Eén ding is zeker: de liefde voor de club zal altijd blijven. "De club betekent alles voor mij."