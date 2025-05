Heel Eindhoven kleurt rood-wit voor huldiging PSV: veel fans al aanwezig

Het is druk in Eindhoven maandag. Op de plek waar PSV wordt gehuldigd in Eindhoven hebben zich aan het begin van de middag al veel fans verzameld. Het Stadhuisplein gaat om 14.00 uur open, maar het zogenoemde wachtvak bij de ingang aan het Begijnenhof staat al vol. De gemeente adviseert via Livecrowd.com supporters naar een van de andere ingangen te gaan, waar nog ruimte is.

PSV sleepte zondag voor de 26ste keer de landstitel binnen in de Eredivisie. Vanaf het station liep aan het begin van de middag al een grote stroom fans de stad in, die al behoorlijk rood-wit kleurt. Aan de supporters worden kartonnen kampioensschalen en zweetbanden uitgedeeld.

Ereronde

De huldiging van de voetballers begint om 18.30 uur. Daarvoor maakt de selectie een ereronde in het Philips Stadion. Het Stadhuisplein en de Markt zijn omheind met hekken en er hangen grote beeldschermen waarop de festiviteiten te zien zijn.

Na het behalen van het kampioenschap barstte in Eindhoven zondag een groot feest uit, vertelt ook middenvelder Joey Veerman in bovenstaande video. In de avond waren er bij het stadion rellen, waarbij supporters zich keerden tegen de politie. Zeker zeven mensen werden aangehouden. Rond 21.30 uur was de rust teruggekeerd.

ANP