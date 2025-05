Joey Veerman blikt terug op kampioensfeest: ‘Tien Bavaria en tien baco’s’

PSV heeft zondag op indrukwekkende wijze de landstitel veroverd. In een cruciale wedstrijd tegen Sparta Rotterdam stelde de ploeg van trainer Peter Bosz het kampioenschap veilig, na weken van spanning in de titelstrijd met Ajax.

Maandagochtend sprak middenvelder Joey Veerman in De 538 Ochtendshow over het behaalde succes en de uitbundige viering van de avond ervoor.

Veerman liet weten het feest nog enigszins binnen de perken te hebben gehouden. "Ik was rond 00.30 uur thuis, best schappelijk," aldus de speler, met een knipoog. "Maar toen zat er al wel een pizzapuntje, tien Bavaria en tien baco’s in."

Feest in stadion

Na de wedstrijd werd eerst in Rotterdam een klein feestje gevierd, waarna het gezelschap terugkeerde naar Eindhoven voor een bescheiden huldiging. "Daarna hebben we nog een feest gehad in Café De Verlenging, in het stadion," aldus Veerman.

Maandagmiddag volgt de officiële huldiging van PSV. De kampioenskar trekt door de stad en duizenden fans worden verwacht. Veerman kijkt er alvast naar uit: "Het wordt lekker weer en het zonnetje staat erop, er zal wel weer een drankje gedronken worden."

Voorzichtig over toekomst

Over zijn toekomst bij de club is Veerman voorzichtig. "Ik heb nog drie jaar een contract, maar zeg nooit nooit," laat hij weten.