PSV-trainer Bosz: kampioenschap nu mooier dan vorig seizoen

Peter Bosz vindt de landstitel die PSV zondag bij Sparta binnensleepte waardevoller dan die van vorig seizoen. Dat zei de trainer van de Eindhovenaren op de persconferentie na afloop van de kampioenswedstrijd op Het Kasteel. "Ik heb het in mijn loopbaan in weinig seizoenen zo makkelijk gehad als vorig seizoen. Iedereen was blij, iedereen was tevreden", aldus Bosz, die destijds nauwelijks concurrentie had.

Het huidige seizoen verliep een stuk grilliger. PSV begon sterk, maar zakte na de winterstop flink in en zag een voorsprong van negen punten op Ajax verdampen. Op een gegeven moment stond de ploeg zelfs negen punten achter. "Dit seizoen hebben we er hard aan moeten trekken. Daarom heeft dit kampioenschap meer waarde voor mij", zei Bosz.

Tegen Sparta speelde PSV volgens hem ‘in de geest’ van zijn voetbalvisie. "We kwamen met 1-0 voor en wilden de 2-0 maken, zoals we dat altijd doen. Na de gelijkmaker van Sparta hadden we daarom ook niet het idee van: wat nu? We konden namelijk gewoon blijven spelen zoals we deden: op zoek gaan naar een doelpunt."

Toch gaf Bosz toe dat er kortstondig twijfel was. "Natuurlijk denk je even: het zal toch niet? Druk speelt een grote rol en kampioenswedstrijden zijn nooit de mooiste wedstrijden. We hebben het uiteindelijk geweldig gedaan."

Bierdouche

De spelers van PSV gaven Bosz na het behalen van de landstitel een zogenoemde 'bierdouche'. Terwijl de trainer na de gewonnen kampioenswedstrijd bij Sparta Rotterdam (1-3) een persconferentie gaf, stormde de gehele selectie de persruimte binnen.

Al zingend 'Kampioenen, kampioenen' pakten de spelers een grote kan bier en gooiden de drank uit over het hoofd van de coach.

Hart van Nederland/ANP