PSV pakt 26e landstitel na zinderende zege op Sparta

PSV heeft de landstitel in de Eredivisie met succes geprolongeerd. De Eindhovenaren maakten tijdens de laatste speeldag geen fout bij Sparta Rotterdam: 1-3. PSV hield de spanning lang in de wedstrijd door veel kansen te missen.

Fans van PSV vierden al groot feest voordat de wedstrijd überhaupt begonnen was, zo is te zien in bovenstaande video.

Anderhalve maand geleden leek het kampioenschap nog ver weg voor PSV, dat na een thuisnederlaag tegen Ajax een achterstand van 9 punten moest goedmaken. Dankzij een inzinking van Ajax lukte dat op wonderbaarlijke wijze alsnog.

PSV nam woensdagavond tijdens de voorlaatste speelronde de koppositie weer over. Van spanning leek bij de Brabanders geen sprake op Het Kasteel. Zoals trainer Peter Bosz vrijdag op een persconferentie al aankondigde, zette zijn elftal Sparta vanaf de eerste minuut onder grote druk. Het leverde in de zesde minuut de eerste kans op, toen Ivan Perisic een schot zag worden geblokt door Patrick van Aanholt.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Sparta-doelman Nick Olij onderscheidde zich in de fase daarna met enkele goede reddingen, onder meer bij pogingen van dichtbij van Ismael Saibari en Malik Tillman. Sparta werkte hard, maar slaagde er maar niet in onder de druk uit te voetballen.

In de 27e minuut was het raak voor PSV. Olivier Boscagli legde de bal bij de tweede paal neer, waar Perisic al vallend scoorde: 0-1. PSV liet na om voor rust verder uit te lopen. Tegen het einde van de eerste helft werd Sparta voor het eerst gevaarlijk en dat leverde bijna de gelijkmaker op. Spits Tobias Lauritsen kopte in de 38e minuut net naast.

Spanning terug na helft

Aan het begin van de tweede helft dacht PSV het duel op slot te gooien. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf een strafschop toen Tillman onderuitging in een duel met Mike Eerdhuijzen. Die beslissing werd teruggedraaid na het zien van de tv-beelden.

Sparta sloeg in de 52e minuut wel toe, toen middenvelder Gjivai Zechiël binnendoor werd weggestuurd en de bal met de binnenkant van zijn voet van dichtbij in het doel plaatste: 1-1. PSV antwoordde snel. Na goed voorbereidend werk van Noa Lang in het zestienmetergebied kon Luuk de Jong in de 59e minuut scoren: 1-2.

Net op het moment dat Sparta-trainer Maurice Steijn drie nieuwe spelers in het veld wilde brengen, besliste PSV het duel. Tillman passeerde Olij met een hard en hoog schot (1-3).

Feest in Eindhoven

In Eindhoven barstte het feest meteen los. Op meerdere plekken in de stad stonden duizenden fans samengepakt voor grote schermen om de beslissende wedstrijd live te volgen. Het Marktplein, het Stadhuisplein, het 18 Septemberplein en Stratumseind kleurden al vroeg op de dag rood-wit. Na het laatste fluitsignaal brak de vreugde in volle hevigheid los.

Op de Markt, het Stadhuisplein en het 18 Septemberplein hadden zich eerder duizenden mensen verzameld om samen de wedstrijd te kijken. Ook op het Stratumseind hebben kroegen schermen buiten gezet zodat mensen het duel konden zien.

Hart van Nederland/ANP