Wordt PSV kampioen, of flikt Ajax het toch? Dit verwacht Noa Vahle

Wordt het zondagmiddag feest in Eindhoven, of slaat Ajax in extremis toch nog toe? De spanning in de Eredivisie is om te snijden. In de allerlaatste speelronde van het seizoen maken PSV en Ajax uit wie zich kampioen van Nederland mag noemen.

Het seizoen leek weken geleden al beslist. Ajax leek onhoudbaar met een voorsprong van negen punten. Maar in de laatste wedstrijden is alles veranderd. PSV staat nu plots bovenaan met één punt voorsprong. Een rollercoaster die supporters aan alle kanten gek maakt, te zien in bovenstaande video. Daarin zie je ook wat sportverslaggever Noa Vahle verwacht van de laatste negentig minuten van de reguliere competitie.

Eindhoven heeft het vertrouwen herwonnen

In Eindhoven wordt intussen alles uit de kast gehaald. Op het stadhuisplein wordt haastig een podium opgebouwd voor een mogelijke huldiging, en 20.000 ballonnen kleuren het centrum rood-wit. Er werd al wekenlang geen rekening meer gehouden met een kampioensfeest, maar ineens is het weer binnen handbereik.

In Amsterdam blijft het stil. Geen vlaggetjes, geen fakkels. Zelfs de Ajacieden hebben hun hoop grotendeels opgegeven. Alleen als PSV punten laat liggen tegen Sparta, maakt Ajax nog kans op de titel. Supporters klampen zich vast aan één laatste strohalm: dat oud-Ajax-trainer Maurice Steijn iets kan betekenen tegen zijn oude club.

Trainer Francesco Farioli houdt het hoofd koel. "Als dit seizoen ons iets heeft geleerd is het wel dat letterlijk alles kan gebeuren", zegt hij via de clubwebsite. "Er zijn nog negentig minuten te spelen en we moeten zorgen dat we op de best mogelijke manier afsluiten."

De wedstrijden worden zondag gespeeld om 14.30 uur. Ajax speelt thuis tegen FC Twente, PSV speelt in Rotterdam tegen Sparta.