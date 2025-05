Agressief gedrag FC Groningen-doelman Vaessen krijgt staartje: KNVB start onderzoek

De aanklager betaald voetbal is een vooronderzoek gestart naar het opstootje dat ontstond na afloop van de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax. Op basis van televisiebeelden concludeert de aanklager dat Groningen-doelman Etienne Vaessen herhaaldelijk op agressieve wijze de confrontatie zocht met spelers en stafleden van Ajax. Daarbij zou hij ook een Ajax-speler of staflid die op de grond zat hebben geslagen, meldt ESPN.

FC Groningen wist woensdagavond in de slotfase een 2-2 gelijkspel uit het vuur te slepen, waardoor Ajax het kampioenschap niet meer in eigen hand heeft. Na enkele provocaties over en weer escaleerde de situatie in een vechtpartij, waarbij Vaessen een negatieve hoofdrol speelde.

Dit is een fragment van het vervelende gedrag van de FC Groningen-keeper:

Vaessen had tijdens de wedstrijd al zijn vijfde gele kaart van het seizoen ontvangen en is daardoor sowieso geschorst voor het laatste competitieduel tegen PEC Zwolle.