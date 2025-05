PSV naar koppositie Eredivisie, Ajax verspeelt winst in laatste minuut

De kampioensrace in de Eredivisie blijft ongekend spannend: PSV won woensdagavond, maar Ajax verspeelde in de laatste minuten de overwinning. Daardoor zal de beslissing zondag gaan vallen.

In een beladen avond in het noorden van het land kwam Ajax via Anton Gaaei op voorsprong. Vlak daarna wist Thom van Bergen de gelijkmaker binnen te schieten namens FC Groningen. Wout Weghorst leek het duel in Amsterdams voordeel te beslissen, maar in de 99e minuut scoorde Thijmen Blokzijl vanuit een indirecte vrije trap.

Door de overwinning stijgt PSV naar de eerste plaats in de Eredivisie met 76 plunten, en blijft Ajax steken op 75 punten. De titelstrijd wordt daarmee beslist op de laatste speeldag, komende zondag.

PSV overtuigend, maar afhankelijk

PSV had een aanzienlijk makkelijkere avond in eigen huis tegen Heracles. Ismael Saibari was de uitblinker met twee doelpunten, net als Malik Tillman die ook twee keer scoorde. Heracles deed via Mario Engels nog iets terug, maar PSV was oppermachtig.

PSV is zondag kampioen als het wint van Sparta Rotterdam. Ajax kan alleen nog kampioen worden als het wint of gelijkspeelt tegen FC Twente, maar is afhankelijk van puntenverlies van PSV.