Binnenstad Eindhoven vol voetbalsupporters, spanning is om te snijden

De binnenstad van Eindhoven is vol, meldt de gemeente op onder meer Instagram. Die roept op niet meer naar de stad te komen om de kampioenswedstrijd van PSV te kijken. Het is "enorm druk en alle kijkplekken rondom de schermen stromen vol", staat in het bericht. De stad was zondag al vroeg bomvol met voetbalsupporters, die getuige willen zijn van een mogelijk landskampioenschap in de Eredivisie.

PSV en Ajax maken zich op voor een zinderende laatste speelronde in de Eredivisie, zo is te zien in bovenstaande video.

De spanning in de Eredivisie is om te snijden. In de allerlaatste speelronde van het seizoen maken PSV en Ajax uit wie zich kampioen van Nederland mag noemen. De wedstrijd is om 14.30 uur begonnen.

Hart van Nederland/ANP