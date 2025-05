Voetbalsters FC Twente landskampioen na bloedstollende zege op AZ (3-2)

De voetbalsters van FC Twente zijn zaterdag voor het tweede jaar op rij landskampioen geworden. De koploper draaide op de spannende laatste speeldag tegen AZ een 0-2-achterstand om in een 3-2-zege. Concurrent PSV, dat met dezelfde cijfers won van Feyenoord, greep vanwege een minder doelsaldo naast de titel.

Voor aanvang van de laatste speelronde hadden de titelkandidaten evenveel punten, maar Twente had een beter doelsaldo, +49 tegen +44. Jaimy Ravensbergen speelde in de kampioenswedstrijd met een hattrick een hoofdrol bij FC Twente. De topscorer tekende in de 83e minuut voor het winnende doelpunt, 3-2.

FC Twente zag het voordeel ten opzichte van PSV snel vervliegen in de wedstrijd tegen AZ. De ploeg van trainer Joran Pot keek in de Grolsch Veste al na negen minuten tegen een achterstand van twee doelpunten aan (0-2). Karlijn Woons kopte een corner binnen, waarna Desiree van Lunteren raak schoot in de korte hoek.

Ravensbergen, die al een grote kans had gemist, schoot nog voor rust uit de draai de aansluitingstreffer binnen (1-2). Ze raakte in de tweede helft de lat, voordat ze na een uur met een gelukje voor de gelijkmaker zorgde. Na een handsbal maakte ze in de slotfase vanaf de strafschopstip de bevrijdende treffer, 3-2.

PSV leek lange tijd op weg naar de titel. De Eindhovenaren, die vorige week ook de bekerfinale verloren van FC Twente, kwamen via Shanique Dessing in de tiende minuut op 1-0. Mao Itamura kopte Feyenoord even later weer langszij, maar Dessing schoot nog voor rust fraai de 2-1 binnen. Het waren haar eerste competitiedoelpunten van het seizoen.

PSV-verdedigster Emma Frijns, de vervangster van de geblesseerde aanvoerster Gwyneth Hendriks, zorgde met een eigen doelpunt weer voor een gelijke stand. Fenna Kalma kopte PSV in de 87e minuut alsnog naar de zege, 3-2.

ANP