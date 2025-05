Wie steekt binnenkort de échte kampioensschaal in de lucht?

In de strijd om de landstitel is het nagelbijten geblazen. Ajax en PSV staan nog maar één punt van elkaar verwijderd, en dat zorgt niet alleen in de stadions voor spanning. Ook in het Gelderse Alphen draait de productie in de tingieterij van Jurgen van Zon op volle toeren. Hier is de officiële kampioensschaal gemaakt, én komt er zeer waarschijnlijk een tweede bij.

"We moeten voorbereid zijn op twee scenario's", zegt Van Zon. "Het is dit jaar een schaal met een verhaal, en dat betekent een immense klus voor ons." Want als het kampioenschap pas op de laatste speeldag beslist wordt, moet er voor de laatste speeldag ook een replica worden gemaakt. En dat is geen standaardprocedure: van elk seizoen hoort er officieel maar één schaal te zijn.

In de werkplaats wordt niet alleen gewerkt aan het originele exemplaar en de replica, maar ook aan duizenden miniatuurtjes. Die gaan naar de fans van de winnende club, alleen weet niemand nog naar welke stad de vrachtwagen met schaaltjes moet. "Zondag om 16.30 uur, als de kaarten zijn geschud, zal de telefoon gaan rinkelen. De vraag is dus nog: waar gaat die vrachtwagen heen?"

Voor dit weekend leek het script uitgerold, maar na een pijnlijke thuisnederlaag van Ajax tegen NEC en de last-minute winst van PSV tegen Feyenoord, is het verschil nog minimaal. De ploeg uit Amsterdam kan zich dus geen misstap permitteren.

Minischaaltjes als warme broodjes

Van Zon: “Eerlijk gezegd dacht ik eerst dat Ajax hem zou pakken. Maar inmiddels... ik zie PSV het gewoon doen. We zijn dag en nacht bezig. En juist doordat het zo spannend is, verkopen de minischaaltjes als warme broodjes. Een schaal met een verhaal verkoopt!”