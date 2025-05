PSV-feest slaat om in rellen: vuurwerk en geweld bij stadion, zeven aanhoudingen

Het kampioensfeest van PSV is zondagavond deels uit de hand gelopen. Bij het Philips stadion in Eindhoven zochten honderden supporters de confrontatie met de politie. Er wordt met vuurwerk gegooid en er is sprake van geweld tegen agenten. De Mobiele Eenheid voerde charges uit om de situatie onder controle te krijgen.

De rellen ontsieren het feest in de binnenstad van Eindhoven, dat tot dan toe vreedzaam verliep, met duizenden feestvierders op pleinen als het Stadhuisplein en Stratumseind. Bekijk die beelden hierboven.

Op onderstaande beelden zijn de chaotische taferelen te zien, waarbij agenten bekogeld worden en groepen relschoppers de confrontatie aangaan. De sfeer rondom het stadion is grimmig, ondanks de feestelijke aanleiding van de 26e landstitel voor PSV.

1:45 Vuurwerk en rellen bij PSV-stadion: ME grijpt hard in

Bij de rellen zijn zeven personen aangehouden, laat de politie aan Hart van Nederland weten. Ook is een agent gebeten door een politiehond. Over verdere gewonden is nog niets duidelijk, aldus de woordvoerder.

De voorzitter van politievakbond NPB spreekt zich uit tegen de rellen: "We gunnen iedereen een geweldig feest in Eindhoven. Van harte gefeliciteerd. Maar de eerste beelden van geweld tegen de politie zijn helaas al te zien", aldus NPB-voorzitter Koen Simmers op X. "Vier de overwinning, geniet ervan, maar laat politie en ME met rust. Zij zijn er om het feest veilig te houden, voor iedereen."

Hart van Nederland/ANP