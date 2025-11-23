Groningen-PEC Zwolle twee keer stilgelegd vanwege te glad veld

De competitiewedstrijd tussen FC Groningen en PEC Zwolle is zondag twee keer stilgelegd vanwege de sneeuw. De eerste keer was na twaalf minuten, en de tweede keer is de wedstrijd in de 83e minuut gestaakt.

Het veld in de Euroborg was volgens scheidsrechter Alex Bos in de eerste minuten te glad om op te spelen. Volgens hem was het te gevaarlijk voor de spelers. Daarna waren de lijnen in de slotfase door de aanhoudende sneeuwbuien niet meer zichtbaar.

In het noorden van het land is het zo glad dat er al bijna 3 miljoen kilo zout is gestrooid:

0:25 Strooiwagens in actie in noordoosten: miljoenen kilo’s zout gestrooid op witte wegen

De sneeuw werd door tientallen vrijwilligers met schuivers van het veld gehaald. Maar voordat dat gebeurde, werd er eerst nog mee gegooid:

PEC Zwolle stond bij de tweede onderbreking met 2-1 voor. FC Groningen heeft uiteindelijk met 2-2 gelijkgespeeld tegen PEC Zwolle. De Groningers staan na dertien wedstrijden op de zevende plaats met 20 punten. PEC Zwolle staat vijftiende met 13 punten.

In de Eredivisie Vrouwen werd FC Utrecht-ADO Den Haag afgelast.