Sneeuwpret van korte duur: regen en dubbele cijfers in aantocht

Vandaag, 12:15

Een witte start in Nederland! Mensen ontwaakten zondagochtend met een sneeuwlaagje op de daken en wegen. Plaatselijk lag er 1 tot 2 cm, wat voor gladheid kon zorgen. Na een korte drogere fase volgt er in de middag vanuit het zuidwesten opnieuw regen. In het noordoosten en oosten zal dit overgaan in sneeuw. Dit kan een laagje van 1 tot 3 cm opleveren. De temperatuur ligt grotendeels tussen de 1 en 3 graden.

In de avond zal het blijven sneeuwen in het noorden en oosten van het land. Op andere plekken kan een regenbui vallen en lopen de temperaturen vanuit het zuidwesten wat verder op. In de nacht is het dan 2 tot 6 graden en vallen er nog een paar regenbuien.

Komende dagen

Maandag is het zachter weer en ligt de temperatuur tussen de 5 en 7 graden. Er is dan kans op regen. De dagen erna is de kou uit de lucht. De temperaturen zullen oplopen met zo'n 10 graden op vrijdag. De meest droge en zonnige dagen vallen op dinsdag en woensdag. Op de andere dagen is er kans op regen.

Door Redactie Hart van Nederland

