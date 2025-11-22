Terug

Sneeuw trekt vanuit westen het land in: 'Kans op wit landschap'

Weerbericht

Vandaag, 17:58 - Update: 3 uur geleden

De winter laat zich in de nacht van zaterdag op zondag weer even zien. Zaterdagavond raakt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan het begin van de nacht volgt vanuit het westen sneeuwval, en ook zondag kunnen we sneeuw verwachten. Dat laat meteoroloog Stefan van der Gijze weten.

In de westelijke delen van het land kan het in de nacht van zaterdag op zondag ook natte sneeuw zijn. De verwachting is dat er tussen 0 en 3 centimeter sneeuw kan vallen. Vooral op gras, daken en auto's blijft dit liggen. De temperatuur ligt rond het vriespunt en er waait een stevige zuidenwind.

De kou zorgt ervoor dat er weer geschaatst kan worden. In de vroege zaterdagmorgen was dit in Winterswijk al het geval:

Volop ijspret in Winterswijk op het natuurijs
1:44

Volop ijspret in Winterswijk op het natuurijs

Sneeuw in het oosten

Zondagochtend begint mogelijk met wat sneeuw in het oosten van het land. Elders is het tijdelijk wat droger. In de loop van de middag trekt vanuit het zuidwesten nieuwe neerslag het land binnen. In het midden kan dit opnieuw natte sneeuw opleveren, terwijl in het oosten en noordoosten de kans groot is dat het overgaat in sneeuw die blijft liggen. "Dan is er kans op een wit landschap", aldus Van der Gijze.

De temperatuur ligt overdag een paar graden boven het vriespunt. In het (zuid)westen loopt de temperatuur op tot ongeveer 5 graden, terwijl het elders kouder blijft. De zuidenwind houdt aan en voelt fris aan.

Later in de week zachter

Na maandag wordt het weer zachter met af en toe regen. Woensdag lijkt een droge dag met wat zon, maar richting het weekend lopen de temperaturen verder op. Dan kan het kwik lokaal weer rond de 10 graden uitkomen.

Door Redactie Hart van Nederland

