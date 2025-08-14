Terug

Bij tattooshop van Saul staan fans massaal in de rij voor Vitesse-tattoo

Voetbal

14 aug 2025, 22:11

In Arnhem laten steeds meer Vitesse-fans hun clubliefde vereeuwigen in inkt. Sinds een speciale actie van een tattooshop Soelz Art kwamen er al ruim honderd aanvragen binnen, vaak voor het logo van de voetbalclub of het jaartal 1892. Fans zijn blij dat ze hun trots kunnen tonen, maar voelen zich ook neergeslagen met betrekking tot het nieuws over hun club.

Bij de actie krijgen supporters korting op een Vitesse-tattoo. De eigenaar van de tattooshop, Saul Masbaitoebon, besloot de actie op te zetten toen hij het nieuws hoorde dat de proeflicentie van de club werd gestopt. "De actie die ik heb opgezet heeft inmiddels meer dan honderd mensen bereikt, met op sommige dagen wel twintig tot dertig bezoekers", vertelt hij aan Hart van Nederland.

De meeste supporters dragen een logo of een opdruk van oprichtingsjaar 1892. "Ze zijn erg blij met de actie, maar tegelijkertijd ook erg neergeslagen door de situatie", zegt Masbaitoebon.

De actie loopt nog tot en met 24 augustus.

