Veel verdriet in Arnhem na verlies proflicentie: hoe nu verder met Vitesse?

Het is officieel: Vitesse verliest haar proflicentie en staat daarmee buitenspel in het betaald voetbal. De teleurstelling is groot bij de Arnhemse club, de supporters en sponsoren. Ook de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, laat weten teleurgesteld te zijn over de uitspraak van de rechter vrijdagmiddag. De KNVB geeft aan open te staan voor overleg over hoe het nu verder moet met de club.

Alexander Büttner, aanvoerder van Vitesse, heeft geen goed woord over voor de voorzieningenrechter in Utrecht, die heeft besloten dat Vitesse de afgenomen proflicentie niet terugkrijgt: "Ik vind het echt een schandalige beslissing."

"Vitesse is veel meer dan alleen voetbal voor mij," aldus Büttner. "Dit is zo’n grote club. Dat zag je gisteren nog, met al die supporters bij de rechtbank. De spelersgroep is net ingelicht. Iedereen was er stil van. Ik ga nu naar mijn kinderen. Maandag komen we nog een keer bij elkaar, en daarna moet ik denk ik een nieuwe club zoeken."

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Ook bij Susanne Wichhart, voorzitter van de Supportersvereniging Vitesse, is de verslagenheid groot. "We zetten ons al zo lang in. We hebben vanuit de achterban nog een ultieme poging gedaan om te laten zien wat het maatschappelijk belang is", zegt ze tegen Hart van Nederland. "Ik ben verslagen. Ik ben er kapot van."

Toekomst vooralsnog onzeker

Hoe het nu verdergaat met Büttner en de rest van de spelersgroep is nog onduidelijk. Vitesse kan na het intrekken van de licentie voor het spelen van betaald voetbal doorgaan in het amateurvoetbal. Of de club dat ook daadwerkelijk gaat doen, is nog niet zeker. "De komende tijd zal uitwijzen hoe het verdergaat met Vitesse. Desgewenst zal de KNVB daarover in overleg treden met Vitesse," aldus de KNVB.

De Arnhemse club liet vrijdag in een eerste reactie na het verloren kort geding weten de mogelijkheden te onderzoeken. "Wat de toekomst voor Vitesse brengt, is op dit moment nog onduidelijk. Ondertussen blijft de leiding in gesprek met stakeholders om het voortbestaan van het voetbal in Arnhem veilig te stellen."

Bij Vitesse-supporters kwam de klap hard aan. Enkele supporters die zich hadden verzameld in het centrum van Arnhem keerden zich na het slechte nieuws tegen de aanwezige pers:

0:46 Vitesse-supporters richten hun woede op aanwezige pers: 'Opkankeren'

Sponsoren

Dan zijn er nog de hoofdsponsors van Vitesse. Zij gaan met de club in gesprek over hun toekomstige samenwerking. Mocht Vitesse verdergaan als amateurclub, dan zal het sponsorschap er anders uit gaan zien, zegt commercieel directeur Zeno van de Ven van bespaarapp Woolsocks. Samen met Frank Energie werd de app in juni voor drie jaar hoofdsponsor van de club uit Arnhem.

"We gaan kijken op welke manier Vitesse zal voortbestaan. Daarover zullen we met de club in gesprek gaan zodra iedereen daar klaar voor is," aldus Van de Ven vrijdag, kort na de uitspraak van de rechter. Bij het aangaan van de sponsordeal zijn volgens hem verschillende scenario’s overwogen: eerste divisie of eredivisie. "Maar als ze een amateurclub worden, wat een van de mogelijkheden is, dan moeten we opnieuw naar de tekentafel."

"Een trieste dag voor Vitesse en heel Arnhem"

Burgemeester Ahmed Marcouch spreekt van een trieste dag voor Vitesse en heel Arnhem nu de club de proflicentie niet terugkrijgt. "Want Vitesse en Arnhem horen bij elkaar", laat hij weten aan het ANP. " De wedstrijden in GelreDome, het geel-zwart overal in de stad, jonge voetballertjes die hun voetbaltalenten ontplooien, maar ook de vele programma's die Vitesse Betrokken al sinds jaar en dag in onze wijken draait. Vitesse is zoveel meer dan negentig minuten voetbal."

ANP/Hart van Nederland