Vitesse-fans slaan journalisten na uitspraak rechter: 'Opkankeren!'

Op de Korenmarkt in Arnhem ontstond vrijdag een gespannen en gewelddadige situatie na de uitspraak in een kort geding over het lot van Vitesse. Nadat bekend werd dat de club definitief hun proflicentie kwijtraakt, keerden enkele supporters zich tegen de aanwezige pers. Journalisten en hun beveiligers werden getrapt, geslagen en uitgescholden.

"Opdonderen, wegwezen hier, opkankeren!", is te horen vlak voordat de eerste trappen en klappen vallen. Op de bovenstaande beelden van Hart van Nederland is te zien hoe het geweld los barst vlak nadat de supporters op de hoogte worden gesteld van het slechte nieuws.

Ook Omroep Gelderland en De Gelderlander zien een grimmige stemming op de Korenmarkt. Ze melden een aantal opstootjes. Daarnaast zijn er een paar gele rookbommen gegooid.

Op een later moment is de verslagploeg van Hart van Nederland opnieuw belaagd. De journalisten werden geïntimideerd, en een van hun laptops wordt gestolen. De redactie laat weten dat er vrijdagavond aangifte is gedaan bij de politie.

Club verliest proflicentie

De Arnhemse club verloor vrijdag het kort geding dat zij hadden aangespannen tegen de KNVB. De KNVB trok de proflicentie van de club op 11 juli in. Volgens de rechter heeft de KNVB de reglementen correct toegepast en is het geoorloofd om de licentie in te trekken.

Daarmee verdwijnt de club uit het profvoetbal. Het is nog onduidelijk of en op welke wijze Vitesse blijft bestaan. De club werd in 1892 opgericht en was daarmee de op één oudste profclub.