Opnieuw spannende periode voor Vitesse: verliest de club alsnog proflicentie?

Vitesse gaat na het voetbalseizoen opnieuw een onzekere periode tegemoet. Komende vrijdag komt de advocaat-generaal met een conclusie over het arrest van het gerechtshof in Arnhem, dat eerder bepaalde dat de club haar proflicentie terugkreeg. Op basis van dit advies neemt de Hoge Raad later een definitieve beslissing.

De KNVB trok in 2025 de proflicentie van Vitesse in, omdat de club zich jarenlang niet aan de financiële regels zou hebben gehouden. Volgens de bond had Vitesse het licentiesysteem structureel 'omzeild en ondermijnd'.

Eerder vierde de club nog feest na het behouden van de licentie, zoals te zien in deze video:

0:38 Supporters Vitesse vieren feest, club heeft proflicentie terug

Hoge raad

Het gerechtshof in Arnhem oordeelde op 3 september vorig jaar dat dat besluit juridisch niet zorgvuldig was genomen. De KNVB besloot daarop, na bestudering van het vonnis, om naar de Hoge Raad te stappen.

De voetbalbond wil duidelijkheid over hoe rechters besluiten van interne KNVB-organen mogen toetsen, zoals die van de licentiecommissie en de beroepscommissie. Daarnaast wil de KNVB meer helderheid over de gevolgen van het arrest voor het licentiesysteem in het betaald voetbal.

Wanneer de Hoge Raad uitspraak doet, is nog niet bekend.