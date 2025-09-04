Terug

'Rechter in Vitesse-zaak blijkt functie te hebben bij bevriende club'

Voetbal

Vandaag, 11:57

Een van de rechters die deze week oordeelde over de toekomst van Vitesse blijkt een nevenfunctie te hebben bij amateurclub SML in Arnhem, meldt Omroep Gelderland donderdag. SML werkt al jaren samen met Vitesse en krijgt steun van sponsor Marwin Melis, die ook betrokken is bij de Sterkhouders van de profclub.

De raadsheer is voorzitter van de commissie overleg en veiligheid bij SML, een onbetaalde bijbaan die geregistreerd staat op rechtspraak.nl. Volgens het hof is dit geen probleem. "De nevenfunctie van de raadsheer staat te ver af van de belangen waar het hier om gaat, namelijk een KNVB-besluit over de proflicentie van Vitesse," aldus het gerechtshof tegenover de regionale omroep.

Supporters van Vitesse vierden woensdag feest toen het besluit was gevallen dat de club de proflicentie tóch terug krijgt. Dat zie je in deze video:

Het hof benadrukt dat de commissie waarin hij actief is niets te maken heeft met sponsoren of de samenwerking met Vitesse. Ook dat de rechter af en toe recreatief voetbalt bij SML, werd geen belemmering gevonden.

Of de KNVB vooraf op de hoogte was van deze nevenfunctie, is niet duidelijk. De bond kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

