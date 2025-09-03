Vitesse krijgt toch proflicentie terug, bepaalt gerechtshof Arnhem

Vitesse heeft de proflicentie terug. Het gerechtshof in Arnhem heeft de Arnhemse voetbalclub in het gelijk gesteld bij het hoger beroep over de ingetrokken proflicentie. Dat meldt het hof.

Het gerechtshof vindt dat Vitesse niet had uitgesloten mogen worden van betaald voetbal en vindt het aannemelijk dat de club de aangespannen bodemprocedure had gewonnen.

De licentiecommissie van de KNVB heeft volgens de rechters onder hoge tijdsdruk een beslissing moeten nemen. Daardoor is het besluit niet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Die zorgvuldigheid was volgens het gerechtshof wel nodig omdat het gaat om de meest verstrekkende sanctie voor een profclub.

Ook vindt het gerechtshof voorlopig dat de licentiecommissie bij afweging van alle belangen de proflicentie niet van Vitesse kon afnemen. De rechters kijken anders aan tegen het reglement waarop de besluiten zijn gebaseerd.

Fans heeft de Arnhemse club zeker, zoals te zien in deze video:

0:41 Bij tattooshop van Saul staan fans massaal in de rij voor Vitesse-tattoo

