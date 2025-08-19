Zilveren Vitessenaar Martin Laamers (58) overleden: 'Rust zacht, Martin'

Oud-Vitesse voetballer Martin Laamers is op 58-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn oude club weten. Waaraan de Zilveren Vitessenaar is overleden, is niet bekend gemaakt.

" Vitesse heeft het droevige nieuws ontvangen dat oud-speler, Oranje-international en Zilveren Vitessenaar Martin Laamers is overleden. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en dierbaren . Rust zacht, Martin", schrijft Vitesse op haar website.

Laamers was 10 jaar middenvelder voor de voetbalclub uit Arnhem. Hij promoveerde in 1989 met Vitesse naar de Eredivisie en maakte daarna met de club naam op het hoogste niveau.

Oranje

In hetzelfde jaar maakte de sierlijke middenvelder in Rotterdam zijn debuut voor Nederland tegen Brazilië. Laamers kwam aan het begin van de tweede helft voor Ronald Koeman het veld in tijdens het duel dat Nederland met 1-0 verloor. Ook zijn tweede en laatste interland uit tegen de toenmalige Sovjet-Unie ging (met 2-1) verloren.

Aan het einde van zijn loopbaan speelde hij bij meerdere club in buurland België, waaronder AA Gent. Na zijn carrière werd hij voetbaltrainer bij de amateurs.

Spraakgebrek

De oud-prof kampte met een spraakgebrek. Daar had hij tijdens zijn loopbaan veel moeite mee. In 2018 verscheen er een boek over Laamers: O-o-o-Oranje. Daarin werd zijn leven als voetballer en stotteraar beschreven. Laamers vertelde hoe hij zijn spraakgebrek voor zichzelf wist te accepteren.

Hart van Nederland/ANP