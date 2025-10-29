KNVB stapt naar Hoge Raad om terugkrijgen proflicentie Vitesse: club uit Arnhem is 'teleurgesteld en onaangenaam verrast'

De KNVB accepteert de uitspraak van het gerechtshof, waarin werd bepaald dat Vitesse zijn proflicentie moest terugkrijgen, niet. De voetbalbond heeft aangekondigd in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Vitesse is "teleurgesteld en onaangenaam verrast" door dit besluit van de KNVB. Dat meldt de club in een korte reactie op de website.

Volgens de KNVB is het belangrijk om te begrijpen hoe de rechter besluiten van organen zoals de licentiecommissie en de beroepscommissie licentiezaken mag toetsen. De bond wil ook helderheid over bepaalde overwegingen van het hof die invloed kunnen hebben op het licentiesysteem van het betaald voetbal.

Vertrouwen in het licentiesysteem

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal bij de KNVB, laat weten: “We hebben vertrouwen in ons licentiesysteem. Dit werd eerder door de rechtbank bevestigd; vervolgens is daar in hoger beroep door het hof anders over geoordeeld. Nu, gesteund door juridisch advies, kiezen we ervoor het bij de hoogste rechter neer te leggen. In de tussentijd werken we gewoon goed samen met Vitesse: alle wedstrijden zijn ingepland en de club krijgt dezelfde behandeling als andere clubs."

Het was eerder nog feest voor de Arnhemse supporters, die nu toch weer moeten vrezen:

0:33 Feest en vuurwerk in Arnhemse binnenstad na redding Vitesse

Het gerechtshof in Arnhem besloot op 3 september dat het besluit om Vitesse uit het profvoetbal te weren juridisch niet zuiver was. Vervolgens heeft de KNVB dat vonnis grondig bestudeerd. De Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie ondersteunen het besluit van de bond om in cassatie te gaan.

Financiële regels "omzeild en ondermijnd"

De KNVB ontnam Vitesse eerder de licentie omdat de club zich jarenlang niet aan de financiële regels voor het betaald voetbal heeft gehouden. De club zou structureel het licentiesysteem hebben "omzeild en ondermijnd". De bond zegt 'in het belang van het gehele betaald voetbal' naar de Hoge Raad te stappen. Vitesse heeft inmiddels elf competitieduels in de Keuken Kampioen Divisie gespeeld en werd dinsdag door Katwijk uitgeschakeld in de KNVB-beker.

Vitesse geeft op de website aan dat het de nieuwe juridische stap van de KNVB uitgebreid gaat bestuderen voordat het verder inhoudelijk zal reageren. Voorzitter Michel Schaay van de Sterkhouders, de groep die alle aandelen van Vitesse wil overnemen, reageerde bij Omroep Gelderland. "Ik ben teleurgesteld en ook verbaasd. We moeten ons nog één keer opnieuw opladen." Hij zegt verder niet te geloven dat Vitesse in cassatie alsnog de licentie kwijtraakt.