Dit is volgens Nederlanders de beste opvolger van Ronald Koeman

Arne Slot is volgens Nederlanders de topfavoriet om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder 3.087 Nederlanders, nadat Koeman na het teleurstellende WK zijn vertrek aankondigde.

Van alle ondervraagden noemt 19 procent Slot als ideale nieuwe bondscoach. Daarmee blijft de voormalig trainer van Feyenoord en Liverpool Sarina Wiegman net voor. De succesvolle bondscoach van de Engelse dames krijgt de steun van 17 procent van de panelleden. Peter Bosz, Erik ten Hag en Pep Guardiola volgen op ruime afstand met ieder 4 procent.

Opvallend is dat veel Nederlanders nog geen duidelijke voorkeur hebben. Maar liefst 41 procent zegt nog niet te weten wie de nieuwe bondscoach van Oranje moet worden.

Ronald de Boer verwachtte al dat Ronald Koeman zou opstappen na de wedstrijd, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Sarina Wiegman

Tussen mannen en vrouwen zijn er duidelijke verschillen zichtbaar. Mannen kiezen vaker voor Arne Slot: 22 procent ziet hem het liefst voor de groep staan, tegenover 16 procent van de vrouwen. Sarina Wiegman scoort juist beter onder vrouwen. Twintig procent noemt haar als ideale opvolger van Koeman, terwijl dat onder mannen 14 procent is.

Andere namen worden slechts mondjesmaat genoemd. Robin van Persie, Ron Jans en Mark van Bommel krijgen ieder 2 procent van de stemmen. Michael Reiziger wordt vrijwel niet genoemd als mogelijke nieuwe bondscoach.

De KNVB heeft nog geen opvolger voor Koeman gepresenteerd. Volgens het Hart van Nederland-panel gaat de voorkeur op dit moment echter duidelijk uit naar Arne Slot.