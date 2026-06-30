Koeman stopt als bondscoach na teleurstellend WK: 'We wilden geschiedenis schrijven'

Ronald Koeman heeft besloten te stoppen als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat maakt hij bekend via Instagram. Hij noemt het teleurstellende WK een grote tegenvaller en schrijft dat hij als bondscoach de verantwoordelijkheid daarvoor draagt. De 63-jarige Koeman was bondscoach in 64 interlands.

Het bericht van Koeman komt nog geen 24 uur later na de uitschakeling van Oranje op het WK. Nederland speelde 1-1 gelijk tegen Marokko en verloor met 2-3 de penaltyserie van het Noord-Afrikaanse land. De doelstelling van Oranje op het WK was een plek in de halve finales en liefst meer.

Hoe kon het nou weer misgaan op penalty's? In de video hierboven leggen enkele van de ruim 18 miljoen bondscoaches uit waar het volgens hen aan lag.

Koeman volgde in 2018 Dick Advocaat op als bondscoach. De oud-international loodste Oranje in 2019 naar de finale van de Nations League. Medio 2020 koos hij voor het trainerschap van FC Barcelona, de club waarmee hij als voetballer de Champions League won. Na het WK van 2022 keerde hij terug als bondscoach als opvolger van Louis van Gaal. Hij haalde op het EK van 2024 de halve finales.

Lange carrière

Koeman blikt met trots terug op zijn lange carrière, waarin hij werkte bij onder meer Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, FC Barcelona en in twee periodes bij Oranje. Volgens hem hebben die clubs en de mensen die hij daar ontmoette hem gevormd en herinneringen opgeleverd die hij zijn leven lang zal koesteren.

In zijn afscheidsboodschap schrijft Koeman ook dat de afgelopen jaren hem opnieuw hebben laten inzien dat gezondheid belangrijker is dan voetbal. Hij vertelt dat zijn vrouw Bartina hem, ondanks haar eigen ziekteproces, bleef steunen om zijn werk als bondscoach af te maken. Daar is hij haar naar eigen zeggen zeer dankbaar voor.

Dank aan spelers en supporters

Koeman bedankt in het bericht de spelers, zijn staf, de KNVB, de medewerkers achter de schermen en de clubs waar hij werkte voor het vertrouwen en de samenwerking.

Ook spreekt hij zijn waardering uit voor de supporters, die hem volgens hem ook in moeilijke tijden bleven steunen. Hoewel hij zijn periode bij Oranje het liefst had afgesloten met een wereldtitel, overheerst naar eigen zeggen vooral de trots op alles wat het voetbal hem heeft gebracht.