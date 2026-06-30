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KNVB trekt grens na racistische haatberichten richting Oranjespelers

Voetbal

Vandaag, 21:23

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De KNVB maakt melding van online discriminerende en racistische reacties richting Oranje-internationals na de uitschakeling op het wereldkampioenschap voetbal tegen Marokko. "Daar trekken we een duidelijke grens."

Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville misten in de zestiende finale, die na 120 minuten in 1-1 eindigde, een strafschop in de strafschoppenserie. Nederland zag drie penalty's gestopt of gemist worden. Marokko faalde twee keer vanaf elf meter en won de strafschoppenserie met 3-2. Oranje werd daarmee uitgeschakeld op het WK.

In de bovenstaande video reageert FunX-presentator Fernando Halman op de haatberichten die meerdere Oranjespelers hebben ontvangen na de uitschakeling van Oranje op het WK: "Bizar gewoon dat dit soort mensen zich voetballiefhebbers noemen!"

Haatdragende reacties

Kluivert, Timber en Summerville werden na afloop op sociale media geconfronteerd met discriminerende, racistische en haatdragende opmerkingen en besloten de reacties bij hun berichten uit te zetten, zodat mensen niet meer konden reageren.

"Wij vinden dit verschrikkelijk", aldus een woordvoerder van de KNVB. "De KNVB gaat in elk geval een melding doen bij Meld.Online Discriminatie. Na een melding beoordelen de juridisch medewerkers daar of de uiting strafbaar is. Dat kan het begin zijn van een aangifte bij het Openbaar Ministerie, dat een strafrechtelijk onderzoek kan starten."

'Dieptriest'

Sportminister Mirjam Sterk noemt de discriminerende onlinereacties "dieptriest". Dat zei ze tijdens een sportdebat. "Ik vind het echt te walgelijk voor woorden en het heeft ook helemaal niets met sport te maken", aldus Sterk, die hoopt dat de melding van de KNVB kan leiden tot vervolging.

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Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat internationals na gemiste strafschoppen op een eindtoernooi met discriminatie te maken krijgen. De Engelse spelers Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka overkwam het na de verloren EK-finale tegen Italië in 2021. Ook de Engelse bond ondernam toen actie.

"Voetbal brengt miljoenen verschillende mensen samen en discriminatie doet het tegenovergestelde. Dat staat dus haaks op alles waar het voetbal voor staat", besluit de woordvoerder van de KNVB.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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