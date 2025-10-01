KNVB breidt campagne tegen racisme in het amateur- en profvoetbal uit

Slachtoffers van racisme in het amateur- en profvoetbal kunnen vanaf 1 oktober via Meld.OnlineDiscriminatie.nl aangeven dat ze online beledigd zijn. Dat meldt de KNVB woensdag. Juridische medewerkers van die dienst beoordelen vervolgens of de uitingen strafbaar zijn.

Als de uitingen daadwerkelijk strafbaar zijn, verzoekt MOD de beheerder van de site of het sociale mediaplatform om de tekst te verwijderen. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven, kan MOD bij groepsbelediging en discriminatie aangifte doen bij het Openbaar Ministerie, dat een strafrechtelijk onderzoek kan openen.

'Discriminatie = Kansloos'

De KNVB lanceerde dit voorjaar 'Discriminatie = Kansloos', een campagne tegen racisme en discriminatie in het amateur- en betaald voetbal. Spelers en supporters werden opgeroepen om mensen te wijzen op discriminerende opmerkingen en ook stewards in stadions daarop te wijzen.

Dyanaira traint al jaren bij een Zwolse amateurvereniging en krijgt regelmatig racistische opmerkingen naar haar hoofd geslingerd:

1:54 Onderzoek naar racisme bij amateurvoetbal: 'Mensen zeggen dat ik hier niet hoor'

'Ons Voetbal Is Van Iedereen'

Uit onderzoek blijkt dat 73 procent van de voetballiefhebbers het normaal vindt dat je iemand aanspreekt op discriminerend gedrag, maar uiteindelijk heeft slechts 42 procent actie ondernomen toen ze daadwerkelijk getuige waren van een incident. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat 84 procent van mening is dat clubs moeten laten weten dat er bij hen geen plaats is voor discriminatie. Hiervoor hebben bijna achthonderd clubs de norm 'Discriminatie = Kansloos' letterlijk gevestigd op het eigen terrein met bordjes, vlaggen of stoeptegels.

'Discriminatie = Kansloos' is onderdeel van 'Ons Voetbal Is Van Iedereen' (OVIVI), het gezamenlijke programma van de KNVB en Rijksoverheid om racisme en discriminatie in het voetbal te bestrijden. OVIVI ging in 2020 van start en telt 22 onderdelen, bovenop de toen al bestaande 'tools' zoals tuchtrecht, stadionverboden en het protocol voor discriminerende spreekkoren. Zo zijn met OVIVI onder meer de straffen voor discriminatie verhoogd en is er een trainingsaanbod voor clubs ontwikkeld.

ANP