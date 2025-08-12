Terug

KNVB steunt harde aanpak relschoppers: 'Grenzen trekken is nodig'

Voetbal

Vandaag, 07:44

De KNVB steunt het plan van politie en overheid om een strengere aanpak te ontwikkelen tegen relschoppers bij profclubs. De voetbalbond noemt het belangrijk dat deze groep beter in beeld komt en dat er harde grenzen worden gesteld. "Zo doen we miljoenen échte voetbalfans een groot plezier", zegt de KNVB.

Volgens de bond ligt er al een stevige basis. Clubs, gemeenten, politie en justitie werken volgens hen steeds beter samen. Daardoor is het aantal incidenten rond wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie afgenomen. Toch wil men een stap verder gaan. Binnenkort schuift het betaald voetbal aan bij burgemeesters van steden met profclubs om extra maatregelen te bespreken.

Wat drijft voetbalhooligans om zich te misdragen in en rond stadions? In de onderstaande video vertelt oud-voetbalhooligan Jaap over zijn ervaringen en waarom hij ermee doorging, ondanks de straffen:

Voetbalseizoen begint opnieuw met geweld: deze oud-hooligan weet oplossing
Voetbalseizoen begint opnieuw met geweld: deze oud-hooligan weet oplossing

Een belangrijk speerpunt is de inzet van technologie. Clubs maken steeds vaker gebruik van digitale toegangssystemen, die relschoppers sneller kunnen weren. Ook zijn er technieken die discriminerende spreekkoren kunnen herkennen, en systemen die helpen mensen met een stadionverbod te weren via digitale meldplicht.

Vuurwerk in stadions

De KNVB wijst daarnaast op het aanhoudende probleem met vuurwerk in stadions. Volgens de bond is daar strakkere handhaving op nodig. Tegelijkertijd wordt de band met supporters niet vergeten. Sinds dit seizoen is het verplicht dat elke profclub een zogeheten Supporters Liaison Officer (SLO) heeft.

Die SLO moet zorgen voor beter contact tussen supporters, de club en andere betrokken partijen. Voor die functie bestaat een speciale opleiding. Daarin delen SLO’s kennis en ervaringen met collega’s uit binnen- en buitenland.

Hart van Nederland / ANP

