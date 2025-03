Proef tegen voetbalhooligans van start in verschillende steden

In Utrecht, Rotterdam en Leeuwarden begint later deze week een acht maanden durend experiment met een Mini ID om te controleren of voetbalhooligans niet in de buurt van het stadion komen. Minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) hoopt dat het apparaat een succes wordt en snel in meer gemeenten kan worden ingezet, laat hij maandag weten.

Met een online-meldplicht voor hooligans hoopt Minister van Justitie David van Weel om de werkdruk op agenten te verlagen. Dat zie je in de video bovenaan.

Relschoppers met een gebiedsverbod moeten zich op bepaalde momenten tijdens een wedstrijd op hun Mini ID melden voor controle. Dat gebeurt met een vingerafdruk. Zo kan de politie zien of ze zich houden aan het verbod. Een digitale meldplicht is handiger en levert de politie minder werk op dan wanneer relschoppers zelf naar het bureau moeten komen. Aan het experiment kunnen maximaal 45 mensen met een gebiedsverbod meedoen.

Digitale meldplicht

In september 2023 kondigde toenmalig justitieminister Dilan Yeşilgöz de digitale meldplicht voor relschoppers aan na ongeregeldheden bij een wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. Zij hoopte toen al in het najaar met een app op de telefoon te kunnen beginnen. Dit lukte niet omdat de app niet aan de voorwaarden voldeed. De Mini ID bleek sneller inzetbaar en is eind 2023, begin 2024 getest op een aantal vrijwilligers.

ANP