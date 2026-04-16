Rotterdam Ahoy klaar voor Premier League Darts: Van Veen en Van Gerwen in actie

Donderdagavond staat Rotterdam Ahoy volledig in het teken van de Premier League Darts. Even extra opletten voor dartsfans: Gian van Veen en Michael van Gerwen spelen eerder dan normaal.

De wedstrijden op het Europese vasteland beginnen een uur eerder. Waar de wedstrijden in Engeland om 20.10 uur Nederlandse tijd beginnen, wordt in Rotterdam om 19.10 uur gestart. In een uitverkochte Ahoy neemt Gian van Veen het op tegen Luke Humphries. Bij winst kan Van Veen een belangrijke stap zetten richting de top vier. Michael van Gerwen mag het opnemen tegen koploper Jonny Clayton.

Akkefietje met Littler

Twee weken geleden in Manchester ontstond er een akkefietje tussen Gian van Veen en Luke Littler. Littler juichte na een misser van Van Veen, wat door de Nederlander als onsportief werd ervaren. Littler gaf later aan dat het gejuich niet tegen Van Veen gericht was, maar hij vond op zijn beurt dat Van Veen zich respectloos had gedragen door zijn pijlen al neer te leggen.

In Rotterdam Ahoy kruisen de wegen van de twee topdarters elkaar opnieuw. Ze spelen in de kwartfinale niet tegen elkaar, maar een ontmoeting later vanavond in de halve finale of finale ligt op de loer. Daarmee blijft de onderlinge spanning voelbaar. Gian van Veen liet tijdens de persconferentie over Luke Littler weten: ''Of ik stiekem tegen hem wil spelen? Niet stiekem, hoor," zegt hij.