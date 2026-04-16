Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Rotterdam Ahoy klaar voor Premier League Darts: Van Veen en Van Gerwen in actie

Sporters

Vandaag, 14:40

Link gekopieerd

Donderdagavond staat Rotterdam Ahoy volledig in het teken van de Premier League Darts. Even extra opletten voor dartsfans: Gian van Veen en Michael van Gerwen spelen eerder dan normaal.

De wedstrijden op het Europese vasteland beginnen een uur eerder. Waar de wedstrijden in Engeland om 20.10 uur Nederlandse tijd beginnen, wordt in Rotterdam om 19.10 uur gestart. In een uitverkochte Ahoy neemt Gian van Veen het op tegen Luke Humphries. Bij winst kan Van Veen een belangrijke stap zetten richting de top vier. Michael van Gerwen mag het opnemen tegen koploper Jonny Clayton.

Akkefietje met Littler

Twee weken geleden in Manchester ontstond er een akkefietje tussen Gian van Veen en Luke Littler. Littler juichte na een misser van Van Veen, wat door de Nederlander als onsportief werd ervaren. Littler gaf later aan dat het gejuich niet tegen Van Veen gericht was, maar hij vond op zijn beurt dat Van Veen zich respectloos had gedragen door zijn pijlen al neer te leggen.

In Rotterdam Ahoy kruisen de wegen van de twee topdarters elkaar opnieuw. Ze spelen in de kwartfinale niet tegen elkaar, maar een ontmoeting later vanavond in de halve finale of finale ligt op de loer. Daarmee blijft de onderlinge spanning voelbaar. Gian van Veen liet tijdens de persconferentie over Luke Littler weten: ''Of ik stiekem tegen hem wil spelen? Niet stiekem, hoor," zegt hij.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door Redactie Hart van Nederland

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.