Wessel Nijman verslaat Gerwyn Price en pakt zijn eerste European Darts Trophy

Darter Wessel Nijman heeft met de European Darts Trophy zijn eerste grote toernooi op de European Tour gewonnen. In Göttingen in Duitsland versloeg de 25-jarige Noord-Hollander in de finale Gerwyn Price uit Wales met 8-3.

Nijman had in de halve finale landgenoot Niels Zonneveld uitgeschakeld en eerder gewonnen van WK-finalist Gian van Veen en de Engelsman Josh Rock. In de finale tegen Price, de wereldkampioen van 2021, nam hij meteen een 3-0-voorsprong en gaf die niet meer uit handen. Nijman won bijna al zijn partijen met een hoog gemiddelde over drie pijlen.

