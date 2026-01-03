Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Nederlandse darter Van Veen bereikt finale WK Darts na zege op Anderson

Nederlandse darter Van Veen bereikt finale WK Darts na zege op Anderson

Sporters

Vandaag, 08:04

Link gekopieerd

Gian van Veen heeft de finale bereikt van het WK darts in Londen. De 23-jarige darter uit het Gelderse Poederoijen versloeg in de halve finales in een uitbundig Alexandra Palace tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson met 6-3 in sets. Hij treft zaterdag in de eindstrijd de Engelse titelverdediger Luke Littler.

Van Veen is na Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen de derde Nederlander die in de finale staat van het WK darts. Van Barneveld was in 2007 de eerste Nederlandse wereldkampioen bij de dartsbond PDC. Van Gerwen won de titel drie keer: in 2014, 2017 en 2019. Van Gerwen verloor vorig jaar de finale van Littler.

In 2022 deed Roy Otten uit Arnhem een poging om het wereldrecord non-stop darten te verbreken:

Roy richt zijn pijlen op het wereldrecord non-stop darten
1:47

Roy richt zijn pijlen op het wereldrecord non-stop darten

Europees kampioen

Van Veen veroverde eind oktober in Dortmund zijn eerste grote hoofdprijs door zich tot Europees kampioen te kronen. Hij versloeg in de finale de Engelsman Luke Humphries, die hij op het WK in Londen opnieuw aftroefde in de kwartfinales. Van Veen klom door die zege naar de derde plaats op de wereldranglijst en verdrong Van Gerwen als beste Nederlander.

Met Anderson trof Van Veen een grootheid uit het darts. De 55-jarige Schot stond vijf keer in de finale van het WK en twee keer kwam hij als wereldkampioen uit de strijd: in 2015 en 2016.

'Big fish'

Anderson won de eerste set, Van Veen trok de stand gelijk door onder meer een leg te winnen met een tiendarter en te finishen met 117. De jonge Nederlander liep vervolgens uit naar 4-1. Anderson zette constant de druk erop, maar Van Veen was niet van zijn stuk te brengen. Hij wist in de vijfde set een leg uit te gooien met 170 (een zogeheten 'big fish').

Daarna wist Anderson de wedstrijd even in handen te nemen; hij grossierde in 180'ers en kwam terug tot 4-3. Van Veen brak niet en vocht zich naar de winst in de achtste set: 5-3. Hoewel de spanning toenam en Van Veen een aantal dubbels miste, wist de Nederlander in de negende set een 2-1-achterstand in legs om te zetten in een beslissende 3-2.

Door ANP

Lees ook

Van Gerwen verliest in achtste finale van WK Darts
Van Gerwen verliest in achtste finale van WK Darts
WK Darts weer los: deze Nederlanders zijn nog in de race
WK Darts weer los: deze Nederlanders zijn nog in de race
Drama voor Van Barneveld: in eerste ronde uitgeschakeld op WK darts
Drama voor Van Barneveld: in eerste ronde uitgeschakeld op WK darts
WK darten bijna van start: dit zijn de speeltijden van de Nederlanders
WK darten bijna van start: dit zijn de speeltijden van de Nederlanders

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.