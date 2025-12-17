Drama voor Van Barneveld: in eerste ronde uitgeschakeld op WK darts

WK
Vandaag, 22:39
Raymond van Barneveld is al in de eerste ronde van het WK darts uitgeschakeld. De vijfvoudig wereldkampioen speelde ver onder zijn gebruikelijke niveau en verloor kansloos met 0-3 van Stefan Bellmont, de Zwitserse nummer 111 van de wereldranglijst.
De 58-jarige Van Barneveld, zelf 35e op de ranglijst, probeerde na twee verloren sets zijn spel te verbeteren door van pijlen te wisselen, maar dat had geen effect. De Hagenaar won in zijn carrière vier wereldtitels bij de British Darts Organisation (BDO) en kroonde zich in 2007 tot wereldkampioen bij de Professional Darts Corporation (PDC).
Nederlanderse darters Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Niels Zonneveld, Gian van Veen, Wessel Nijman en Wesley Plaisier plaatsten zich wel voor de tweede ronde. Jamai van den Herik, Chris Landman, Richard Veenstra en Jurjen van der Velde werden in de eerste ronde uitgeschakeld.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.