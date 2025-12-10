Volg Hart van Nederland
WK darten bijna van start: dit zijn de speeltijden van de Nederlanders

Sporters

Vandaag, 21:07

Alle dartliefhebbers opgelet! Donderdag start het WK in Alexandra Palace in Londen. Fans zullen hun ogen uitkijken, terwijl de beste darters tegen elkaar strijden voor de titel. Het belooft dan ook een spannende strijd te worden. Namen als Luke Littler en Michael van Gerwen zijn ook weer van de partij.

Op donderdag speelt ook gelijk al de eerste Nederlander. Jamai van den Herik strijdt dan tegen de Letse Madars Razma om een plek in de tweede ronde. Ook Noa-Lynn van Leuven is een van de geplaatste Nederlanders. Zij heeft zich voor de tweede keer op rij geplaatst voor het WK. Zij speelt maandag 15 januari tegen de Schots Peter Wright.

Dit is goed nieuw voor de dartster uit Beverwijk die net een pittige periode achter de rug heeft. Begin dit jaar deed ze een stapje terug, omdat ze zich wilde focussen op haar mentale gezondheid. Ze had namelijk haatreacties en bedreigingen gekregen nadat ze zich als eerste Nederlandse transvrouw had geplaats voor het wereldkampioenschap.

Ook de Friese Jurjen van der Velde doet mee aan het WK in Londen. Hart van Nederland sprak hem hierover in de onderstaande video:

1:54

Speelschema

Maar hoe laat moeten we de televisie aanzetten om de Nederlanders in actie te zien? Hart van Nederland zet de duels met darters uit eigen land op een rij:

  • Donderdag 11 december vanaf 20.00 uur: Madars Razma – Jamai van den Herik

  • Vrijdag 12 december vanaf 13.30 uur: Niels Zonneveld – Haupai Puha en Ryan Searle – Chris Landman

  • Vrijdag 12 december vanaf 20:00 uur: Gian van Veen – Cristo Reyes

  • Zaterdag 13 december vanaf 20:00 uur: Jeffrey de Graaf – Paul Lim en Wessel Nijman – Karel Sedlacek

  • Zondag 14 december vanaf 13:30 uur: Richard Veenstra – Nitin Kumar

  • Zondag 14 december vanaf 20:00 uur: Lukas Wenig – Wesley Plaisier

  • Maandag 15 december vanaf13:30 uur: Peter Wright – Noa-Lynn van Leuven

  • Maandag 15 december vanaf 20:00 uur: Dirk van Duijvenbode – Andy Baetens

  • Dinsdag 16 december vanaf 20:00 uur: Danny Noppert – Jurjen van der Velde

  • Woensdag 17 december vanaf 20:00 uur: Raymond van Barneveld – Stefan Bellmont

  • Donderdag 18 december vanaf 20:00 uur: Jermaine Wattimena – Dominik Gruellich en Michael van Gerwen – Mitsuhiko Tatsunami

  • Vrijdag 19 december vanaf 13:30 uur: Kevin Doets – Matthew Dennant

Door Redactie Hart van Nederland

