WK darten bijna van start: dit zijn de speeltijden van de Nederlanders

Alle dartliefhebbers opgelet! Donderdag start het WK in Alexandra Palace in Londen. Fans zullen hun ogen uitkijken, terwijl de beste darters tegen elkaar strijden voor de titel. Het belooft dan ook een spannende strijd te worden. Namen als Luke Littler en Michael van Gerwen zijn ook weer van de partij.

Op donderdag speelt ook gelijk al de eerste Nederlander. Jamai van den Herik strijdt dan tegen de Letse Madars Razma om een plek in de tweede ronde. Ook Noa-Lynn van Leuven is een van de geplaatste Nederlanders. Zij heeft zich voor de tweede keer op rij geplaatst voor het WK. Zij speelt maandag 15 januari tegen de Schots Peter Wright.

Dit is goed nieuw voor de dartster uit Beverwijk die net een pittige periode achter de rug heeft. Begin dit jaar deed ze een stapje terug, omdat ze zich wilde focussen op haar mentale gezondheid. Ze had namelijk haatreacties en bedreigingen gekregen nadat ze zich als eerste Nederlandse transvrouw had geplaats voor het wereldkampioenschap.

Ook de Friese Jurjen van der Velde doet mee aan het WK in Londen. Hart van Nederland sprak hem hierover in de onderstaande video:

1:54 HI251210DARTTA

Speelschema

Maar hoe laat moeten we de televisie aanzetten om de Nederlanders in actie te zien? Hart van Nederland zet de duels met darters uit eigen land op een rij: