Michael van Gerwen kiest voor gezin en mist toernooi dat hij al zeven keer won

Michael van Gerwen kiest voor gezin en mist toernooi dat hij al zeven keer won

Vandaag, 09:41 - Update: 4 uur geleden

Michael van Gerwen verschijnt dit weekend niet aan de oche bij het afsluitende toernooi van de European Tour. De Nederlandse darter heeft zich afgemeld voor het German Darts Championship en kiest ervoor om meer tijd met zijn familie door te brengen.

De 36-jarige Brabander uit Vlijmen zal eind november bovendien voor het eerst in zestien jaar ontbreken op de Players Championship Finals. Van Gerwen deed tot nu toe aan alle edities mee en wist het toernooi maar liefst zeven keer te winnen.

Laatste kans

Eerder deze week verloor hij in de eerste ronde van Players Championship 31 van Dom Taylor, de nummer 67 van de wereld. Die nederlaag betekende zijn laatste kans om zich alsnog te plaatsen voor de Finals. De volgende dag vloog Van Gerwen terug naar huis en meldde hij zich af voor het toernooi van woensdag.

Nu blijkt dat de drievoudig wereldkampioen zijn speelschema verder heeft ingekort. Hoewel hij geplaatst was voor het laatste European Tour-toernooi in Hildesheim, kiest hij ervoor ook dat evenement, net als meerdere wereldtoppers, over te slaan.

Voor het EK Darts, dat plaatsvindt van 23 tot en met 26 oktober, is Van Gerwen al wel geplaatst. Aansluitend reist hij af naar Dubai voor een welverdiende vakantie.

Veel Nederlandse deelnemers

Ondanks de afwezigheid van Van Gerwen is de Nederlandse inbreng bij de afsluiter van de European Tour groot. Onder anderen Dirk van Duijvenbode, Wesley Plaisier, Jermaine Wattimena, Wessel Nijman, Raymond van Barneveld, Niels Zonneveld en Christian Kist komen vrijdag in actie in de eerste ronde. Danny Noppert en Gian van Veenstromen een ronde later in.

Door Redactie Hart van Nederland

