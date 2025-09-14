Van Gerwen na relatiebreuk weer terug aan top, wint van Littler in Amsterdam

Michael van Gerwen heeft de World Series of Darts Finals op zijn naam geschreven. De 36-jarige Nederlander rekende in de AFAS Live in Amsterdam af met wereldkampioen Luke Littler: 11-7.

Van Gerwen won de World Series Finals vijf keer eerder, in 2023 voor het laatst. Dat was ook meteen het laatste majortoernooi dat hij wist te winnen. Het was voor de Brabander ook zijn eerste finale van een groot toernooi sinds de verloren WK-finale in januari tegen Littler. Van Gerwen kent een moeizaam jaar waarin hij kampte met blessures en een relatiebreuk.

Van Gerwen was eerder in het toernooi twee keer dicht bij uitschakeling. Tegen Josh Rock in de halve finale en tegen Littler nam hij halverwege de wedstrijd een kleine voorsprong. De 18-jarige Engelsman kwam nog terug tot 6-6, maar zag de Brabander daarna toch weer uitlopen. Met dubbel 5 gooide Van Gerwen op 10-7 de partij uit.

"Dit is zeker het mooiste moment dat er is", zei 'Mighty Mike', die zijn titel vierde met zijn dochter op zijn arm tegen Viaplay. "We weten allemaal waar ik vandaan kom. Om dit te laten zien voor eigen publiek betekent de wereld en geeft me voldoening. Ik moet eerlijk zeggen, dit had ik niet verwacht en ik had niet gedacht dat ik hiertoe in staat was. Dit is hoop ik het begin van hele mooie dingen. Ik ben nog niet klaar."

