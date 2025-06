Van Gerwen pakt pijlen weer op na relatiebreuk: 'Alles beetje onder controle'

Michael van Gerwen maakt zijn rentree op het dartspodium na een korte, maar bewogen pauze. De 36-jarige darter uit Vlijmen keert deze week terug tijdens de World Series of Darts in New York. In een exclusief interview met Sportnieuws.nl spreekt hij voor het eerst openlijk over de turbulente periode die hij achter de rug heeft.

In voorgaande jaren dat van Gerwen de WK-finale speelde, bereidde Vlijmen zich voor op WK-goud.

Eind mei speelde Van Gerwen zijn laatste wedstrijd in de Premier League Darts, waar hij op de slotdag verloor van Nathan Aspinall en daarmee de finaleronde misliep. Kort daarna bracht hij naar buiten dat zijn huwelijk met Daphne voorbij was. De drievoudig wereldkampioen besloot daarop zijn pijlen tijdelijk neer te leggen om rust te creëren voor zijn kinderen, Zoë (7) en Mike (5), en zich te focussen op de afwikkeling van de scheiding.

Nieuwsgierige vragen

"Alles is nu weer een beetje onder controle," zegt Van Gerwen tegen de sportsite. "Het was een heel bewogen periode. Je kunt wel in het verleden blijven hangen, maar ik moet door. Ik moet weer gaan doen wat ik het liefste doe: darten op het hoogste niveau."

Hoewel zijn privéleven veel aandacht kreeg in de media, houdt Van Gerwen de deur voor nieuwsgierige vragen nadrukkelijk dicht. "Heel veel mensen stellen vragen, maar ik vind het een privé-aangelegenheid en daar heeft niemand iets mee te maken. Wat mensen erover zeggen, raakt me niet zo. Mijn kinderen zijn het belangrijkste, zij zijn mijn alles. Ik ben oud en wijs genoeg om daar zelf op mijn manier mee om te gaan."

'Het doet me weinig'

De Brabander merkte de afgelopen weken dat de aandacht voor zijn persoon groter was dan ooit. "Waar ik ook keek, stond het overal op sociale media. Dat is eigenlijk te gek voor woorden, maar het is wat het is. Het doet me weinig wat mensen zeggen. Dit is niet de eerste keer dat ik onder een vergrootglas lig. Ik kan anderen niet verbieden om op sociale media te kijken, dus laat ze lekker."

Zelfs de roddelpers wist hem te vinden. "Ik was mijn kinderen van school aan het halen, en ineens stond RTL Boulevard op de stoep. Ze zeiden dat ze toevallig in de buurt waren. Tuurlijk... wat moesten ze anders in Vlijmen? Maar ik til er niet zo zwaar aan. Ik wil gewoon doen wat goed is voor mezelf. Vanuit die positie kan ik weer mooie dingen laten zien."

Met zijn terugkeer in New York wil Van Gerwen de draad weer oppakken, op zijn eigen tempo en met de blik op vooruit.