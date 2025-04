Darter Van Gerwen wint Nederlands onderonsje en pakt weer eens titel in München

Darter Michael van Gerwen heeft voor het eerst dit jaar een toernooi op de European Tour gewonnen. Hij versloeg in de finale van de German Darts Grand Prix in München landgenoot Gian van Veen met 8-7.

Van Gerwen werd afgelopen donderdag in de Premier League in Rotterdam nog in zijn eerste partij tegen Stephen Bunting uitgeschakeld. In München herstelde hij zich knap door de finale te bereiken en onderweg ook nog een negendarter te gooien.

Het is voor Van Gerwen de vierde keer dat hij de German Darts Grand Prix wint. Het was zijn vijftigste finale op de European Tour en het is zijn 38e titel op de Europese Tour.