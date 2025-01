Littler schrijft geschiedenis: Van Gerwen kansloos in WK-dartsfinale

Het was niet de avond van Michael van Gerwen. In de WK-finale tegen wonderkind Luke Littler zat het er de hele avond niet in. In darttempel Alexandra Palace, beter bekend als 'Ally Pally', verloor de Nederlander met 7-3 en loop zijn vierde wereldtitel mis.

In voorgaande jaren dat van Gerwen de WK-finale speelde, bereidde Vlijmen zich voor op WK-goud Van Gerwen. Die beelden zijn te zien in de video bovenaan dit artikel.

De jonge Luke Littler, die pas 17 jaar is, nam al snel een ruime voorsprong. Van Gerwen mocht beginnen, maar leverde zijn eerste leg direct in Daarmee was de toon voor de finale gezet. Littler, als nummer 4 ingeschaald op het WK, won de eerste set met 3-1 en stond in de tweede set geen enkele leg af. Van Gerwen had moeite met de dubbels en liet in de derde set meerdere kansen onbenut. Littler profiteerde optimaal en liep razendsnel weg naar 3-0 en 4-0.

In de vijfde set deed Van Gerwen eindelijk wat vertrouwen op door, bij een stand van 2-2, de set met een finish van 132 naar zich toe te trekken (4-1). Littler was daarvan niet van slag en bleef een hoog niveau halen. Van Gerwen gooide ook een steeds hoger gemiddelde en wist nog twee sets te winnen die hij zelf begon. Bij 6-3 maakte Littler het overtuigend af door geen enkele leg af te staan: 7-3.

Verlies van record

Met het verlies in de WK-finale verliest Van Gerwen niet alleen de wedstrijd, maar ook een record. Van Gerwen werd in 2014 de jongste PDC-wereldkampioen ooit toen hij in de finale won van Peter Wright. Die titel raakt hij nu kwijt aan Littler, die pas 17 jaar oud is.

Voor Van Gerwen was het zijn zevende WK-finale. De Brabander won in 2014, 2017 en 2019 en verloor in 2013, 2020 en 2023.