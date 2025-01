Groene sloopkogel versus wonderkind: Littler en Van Gerwen strijden om wereldtitel

Tijdens deze editie van het WK Darts namen een recordaantal Nederlanders deel aan het toernooi in het Londense Alexandra Palace, beter bekend als 'Ally Pally'. Helaas werden de meeste Nederlandse darters al vroegtijdig uitgeschakeld. Eén uitzondering: Michael van Gerwen, ook wel 'Mighty Mike' of de 'groene sloopkogel' genoemd. Van Gerwen speelt vrijdagavond in de finale tegen het 17-jarige Engelse wonderkind Luke Littler.

In voorgaande jaren dat van Gerwen de WK-finale speelde, bereidde Vlijmen zich voor op WK-goud Van Gerwen. Die beelden zijn te zien in de video bovenaan dit artikel.

De 35-jarige Van Gerwen staat voor de zevende keer in de finale van het WK Darts. Hij won drie van zijn eerdere zes finales (2014, 2017 en 2019). Zijn laatste wereldtitel dateert echter alweer van zes jaar geleden. In de finales van 2013, 2020 en 2023 moest Van Gerwen genoegen nemen met zilver.

Naast Van Gerwen in de finale staat Luke Littler, de sensatie van het mondiale darts. De jonge Engelsman maakt enorme indruk. Vorig jaar bereikte hij al de finale van het WK, maar toen moest hij zijn meerdere erkennen in landgenoot Luke Humphries. In 2024 zette Littler zijn opmars voort door drie grote titels te winnen: de Premier League, de World Series of Darts Finals en de Grand Slam of Darts.

Littler: "Ik kan niet wachten"

De pas 17-jarige Littler kijkt uit naar zijn confrontatie met Van Gerwen in de WK-finale. Donderdagavond versloeg hij zijn landgenoot Stephen Bunting overtuigend met 6-1. "Dit toernooi is nu al adembenemend voor mij," zei Littler, die vorig jaar dus al de finale bereikte maar verloor van Humphries.

Littler kan de jongste wereldkampioen ooit worden in Alexandra Palace, waar de finale vrijdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) begint. "Het wordt hoe dan ook een geweldige partij," voorspelde de Engelse tiener. Van Gerwen plaatste zich eveneens overtuigend met een 6-1 overwinning op Chris Dobey.

De jonge sensatie straalt vertrouwen uit. "Ik heb het afgelopen jaar veel geleerd," vertelde Littler eerder tegen de website van de PDC. "Michael heeft veel meer finales gespeeld dan ik, maar ik weet waar het vorig jaar misging. Dit keer maak ik die fouten niet. Die trofee optillen zou geweldig zijn, maar mijn focus ligt nu op het winnen van zeven legs."

Herinneringen naar Phill Taylor

Littler, die als vierde is geplaatst, is inmiddels een gevestigde naam. Vorig jaar was hij nog een onbekende, die zich verrassend naar de finale werkte. Dit jaar kwam hij naar Londen met drie grote titels op zak. Na zijn overwinning op Bunting zei hij zelfverzekerd: "Ik voel me geweldig, maar eigenlijk was ik in de kwartfinale tegen Nathan Aspinall nog beter."

De finale roept herinneringen op aan 2013, toen Van Gerwen het opnam tegen dartlegende Phil Taylor. Taylor won destijds, maar een jaar later begon Van Gerwens dominantie met zijn eerste wereldtitel.

Evenwichtige confrontaties

Littler en Van Gerwen hebben elkaar afgelopen jaar twaalf keer getroffen, met een gelijke score van zes overwinningen elk. In juli, op het World Matchplay, het belangrijkste toernooi na het WK, won de Nederlander met duidelijke cijfers: 10-6. De meest recente ontmoeting tussen de twee eindige voor een 6-1 overwinning voor Littler. De finale van vrijdag belooft dan ook een spannende strijd te worden tussen de ervaren wereldkampioen en het veelbelovende jeugdicoon.

Datum en toernooi 2024 Uitslagen onderlinge ontmoetingen 2024 19-01-2024 - Bahrain Darts Masters (finale) Littler - Van Gerwen 8-5 (legs) 27-01-2024 - Dutch Darts Masters (finale) Littler - Van Gerwen 6-8 (legs) 08-02-2024 - Premier League (avond 2) Littler - Van Gerwen 5-6 (legs) 22-02-2024 - Premier League (avond 4) Littler - Van Gerwen 5-6 (legs) 14-03-2024 - Premier League (avond 7) Littler - Van Gerwen 6-2 (legs) 28-03-2024 - Premier League (avond 9) Littler - Van Gerwen 6-3 (legs) 04-04-2024 - Premier League (avond 10) Littler - Van Gerwen 6-3 (legs) 11-04-2024 - Premier League (avond 11) Littler - Van Gerwen 3-6 (legs) 09-05-2024 - Premier League (avond 15) Littler - Van Gerwen 1-6 (legs) 15-07-2024 - World Matchplay (16de finale) Littler - Van Gerwen 6-10 (legs) 15-09-2024 - World Series Finals (halve finale) Littler - Van Gerwen 11-4 (legs) 20-10-2024 - Euro tour 13 (kwartfinale) Littler - Van Gerwen 6-1 (legs)

ANP/Hart van Nederland