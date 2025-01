Tienduizenden klanten Viaplay klagen over haperende darts-uitzending

Darts-liefhebbers die donderdagavond klaar zaten voor de halve finale van het WK, klaagden massaal over de niet-werkende stream van Viaplay. Inmiddels lijken de technische problemen voorbij.

Michael van Gerwen probeert op dit moment een finaleplaats te bemachtigen ten koste van de Brit Chris Dobey. Voor veel kijkers was het begin van de uitzending echter niet te zien. Via allestoringen.nl lieten tienduizenden klanten weten problemen te hebben. "Schaam je kapot", bijt Mark de rechthebbende toe op X. "Wanneer krijgen we compensatie?", vraagt Dennis zich af.

Viaplay laat via X weten dat de problemen na enige tijd opgelost zijn. " Excuses voor het ongemak! Geniet van de wedstrijd! "