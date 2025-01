Michael van Gerwen door naar de halve finale WK Darts

Michael van Gerwen is door naar de halve finale van het WK darts. De drievoudig wereldkampioen bleef woensdagmiddag de Engelsman Callan Rydz in Londen de baas (5-3).

Van Gerwen staat donderdag in de halve eindstrijd tegenover Chris Dobey, de Engelsman die Gerwyn Price uit Wales in de kwartfinale versloeg (5-3). De 34-jarige Dobey schakelde de Nederlander Kevin Doets in de achtste finale uit (4-3).

Van Gerwen is niet meer weg te denken uit de internationale dartwereld. Maar voordat hij als 'Mighty Mike' bekend werd, had Michael zo zijn streken. Zo smeerde hij ooit mayonaise in het haar van zijn zusje. Hoe dat eraan toeging in huize Van Gerwen, zie je hierboven.

Spannend duel

Van Gerwen en Rydz haalden een hoog niveau en gooiden beiden een gemiddelde van 103 punten met drie pijlen. De als derde geplaatste Nederlander gooide veertien keer de maximale score van 180. Rydz zeventien keer. Van Gerwen zag zijn tegenstander twee kansen missen om de eerste set uit te gooien. De Brabander won zijn eerste leg door 154 punten uit te gooien.

Rydz gunde Van Gerwen in de tweede set geen enkele leg (3-0). De Engelsman besliste twee van zijn drie legs met twaalf pijlen. Van Gerwen won de derde set (3-2) en zag Rydz na de vierde set (1-3) opnieuw op gelijke hoogte komen (2-2). Van Gerwen nam opnieuw de leiding (3-2), nadat Rydz een kans had gemist om de vijfde set uit te gooien. Hij legde met winst van de vierde set de basis voor zijn zege (4-2) en hield vervolgens het hoofd koel in de beslissende achtste set.

'Je moet Michael van Gerwen nooit afschrijven'

De 35-jarige Van Gerwen is na een teleurstellend jaar op zoek naar zijn beste vorm in Londen. De Brabander won geen enkel groot toernooi in 2024. Hij vond aanvankelijk geen oplossing voor aanhoudende gebitsproblemen en moest zich opnieuw laten opereren. Op het WK loste Van Gerwen afgelopen week goede en slechte momenten met elkaar af. Van Gerwen was vrijgeloot voor de eerste ronde en won vervolgens met wisselvallig spel van James Hurrell (3-0). Brendan Dolan (4-2) en Jeffrey de Graaf (4-2). Rydz maakte de afgelopen week indruk tegen Romeo Grbavac (3-0), Martin Schindler (3-0), Dimitri Van den Bergh (4-0) en Rob Owen (4-3). Hij haalde tegen Grbavac een indrukwekkend gemiddelde van 107."

"Het liep in het begin voor geen meter", zei Van Gerwen bij Viaplay. "Maar daarna was mijn spel goed en verzorgd. Callan gooide goed op belangrijke momenten. Maar ik had niet het gevoel dat ik ging verliezen. Deze zege doet heel veel met me. Ik ben hier met een doel. Je moet Michael van Gerwen nooit afschrijven."

Later woensdagavond volgen er nog meer kwartfinales.

13.30 uur: Chris Dobey - Gerwyn Price

15.30 uur: Michael van Gerwen - Callan Rydz

20.00 uur: Peter Wright - Stephen BuntingRond

22.00 uur: Luke Littler - Nathan Aspinall

ANP