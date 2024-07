Darter Michael van Gerwen vecht zich naar finaleplek World Matchplay in Blackpool

Michael van Gerwen heeft zondag de kans om voor de vierde keer de prestigieuze World Matchplay te winnen. In de halve finale van het dartstoernooi in Blackpool versloeg de Vlijmenaar zijn tegenstander Michael Smith met 17-13.

Van Gerwen, die eerder de titel in 2015, 2016 en 2022 won, neemt het zondag in de finale op tegen de Engelsman Luke Humphries. Humphries, momenteel leider op de wereldranglijst, versloeg in zijn halve finale zijn landgenoot James Wade met 17-10.

Stroeve wedstrijd voor Van Gerwen

De wedstrijd tegen Smith begon stroef voor de Engelsman, die bij de eerste break geen enkele leg had gewonnen waarin hij begon. Van Gerwen leidde aanvankelijk met 4-1, maar verloor daarna vier legs op rij. De tweede sessie eindigde in een gelijke stand van 5-5, waarna Van Gerwen weer vier legs op rij won.

De vierde sessie verliep anders dan de vorige drie, met een tussenstand van 9-6 in het voordeel van Van Gerwen. Smith vocht terug en bracht de stand terug naar 13-12, maar Van Gerwen wist vervolgens uit te lopen naar 16-12. Twee legs later besliste hij de wedstrijd en verzekerde zich van een plek in de finale.

Blijven focussen

Na afloop toonde Van Gerwen zich zelfkritisch. "Als ik mijn dubbels raak, sta ik misschien met 13-3 voor. Maar niets ging erin," zei hij voor de camera van Viaplay. "Ik maakte het mezelf zo moeilijk. Maar je moet je hoofd koel houden en blijven focussen. Dat heb ik gedaan."

