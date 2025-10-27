Terug

Darter Gian van Veen (23) pakt Europese titel ondanks duimblessure

Sporters

Vandaag, 07:00

Darter Gian van Veen heeft zijn eerste grote hoofdprijs te pakken. Hij won in Dortmund de Europese titel door in de finale de Engelsman Luke Humphries met 11-10 te verslaan. Van Veen kwam 4-1 achter tegen de nummer 1 van de wereldranglijst, maar vocht zich terug in de wedstrijd en was uiteindelijk de sterkste. De 23-jarige Gelderlander won de hoofdprijs van 120.000 pond.

Van Veen wierp zijn pijlen ook nog eens met een handicap. Hij had een pijnlijke wond aan de duim waarmee hij gooide. Met die blessure had hij in de halve finales afgerekend met drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen.

"Geen idee waar ik het vandaan haalde, maar ik voelde me wel goed en sterk. In de tweede sessie scoorde ik hoog en dat gaf me vertrouwen", zei hij bij Viaplay. "Hier doe je het voor. Je droomt van het winnen van deze toernooien."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

