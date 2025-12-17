Raymond van Barneveld oogt fitter dan ooit bij zijn start WK-darts

Raymond van Barneveld begint woensdagavond aan alweer zijn 33e WK-wedstrijd in Londen. In het iconische Alexandra Palace neemt hij het op tegen de Zwitser Stefan Bellmont. Van Barneveld speelt de tweede partij van de avond en omdat er geen middagsessie is, zal 'Ally Pally' eerst goed opgewarmd moeten worden door het publiek.

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door kijkt oud-darter Vincent van der Voort reikhalzend uit naar het optreden van zijn landgenoot. "Ik kijk er echt naar uit en ben heel benieuwd hoe Raymond ervoor staat", vertelt hij. "Hij heeft een maand de tijd gehad om overal aan te werken, ook aan zijn houding. Ik ben benieuwd hoe hij straks op dat podium staat en welke versie we te zien krijgen."

Het WK-darts is vorige week begonnen:

Record voor Barney

Met zijn eerste pijl van de wedstrijd evenaart Van Barneveld bovendien een bijzonder record. Net als Steve Beaton speelt hij zijn 33e WK bij de PDC. Vorig jaar bereikte hij dat aantal al, en woensdagavond staat hij opnieuw op dat indrukwekkende totaal.

Opvallend is dat Van Barneveld dit jaar een stuk fitter oogt op het podium. Dat blijft ook presentator Özcan Akyol niet onopgemerkt in een interview met RTL Nieuws. "Je bent qua uiterlijk wel een beetje veranderd", merkt hij op, waarna hij zich afvraagt of ijdelheid daarbij een rol speelde. Van Barneveld ontkent dat stellig en legt uit dat zijn gezondheid de doorslag gaf. "Ik had heel veel overgewicht en ik kreeg diabetes type 2. Ik woog meer dan 140 kilo. Toen dacht ik: nu is het gewoon afgelopen."