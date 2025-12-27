WK Darts weer los: deze Nederlanders zijn nog in de race

Dartfans kunnen zich weer opmaken voor een eindejaarsspektakel. Na een paar dagen pauze vanwege de kerstdagen gaat het WK Darts in Londen weer verder. In Alexandra Palace, beter bekend als Ally Pally, vliegen de pijlen weer richting het bord.

Zes Nederlanders zijn nog in de race voor de wereldtitel. Zaterdag komen de eersten alweer in actie, terwijl andere landgenoten later deze week hun opwachting maken.

Zaterdag twee Nederlanders

Zaterdag staan Wesley Plaisier en Niels Zonneveld op het podium. Plaisier is een van de verrassingen van het toernooi. Hij schakelde eerder oud-wereldkampioen Gerwyn Price uit, terwijl hij zelf pas 92e staat op de wereldranglijst.

Plaisier verloor zaterdag zijn partij met 4-3 van de Pool Krzysztof Ratajski. De als favoriet gestarte Ratajski (nummer 37 van de wereld) kwam flink in de problemen tegen een koelbloedige Plaisier, die zelfs met 3-1 in sets voorkwam en drie matchdarts kreeg. Nadat Plaisier die kansen liet liggen, nam de ervaren Pool het initiatief over en won hij de beslissende zevende set. Plaisier baalde zichtbaar na afloop, maar zei bij Viaplay ook trots te zijn op zijn optreden in het toernooi.

Ook publiekslieveling Luke Littler komt zaterdag weer in actie. De jonge Engelsman is een van de grote blikvangers van het toernooi.

Zes Nederlanders in de race

Na het verlies van Plaisier zitten er nog vijf Nederlanders in het toernooi. Ze staan allemaal in de derde ronde, waarna de vierde ronde volgt en daarna de kwartfinales.

Dit zijn de overgebleven Nederlanders Michael van Gerwen, die opnieuw hoopt door te stoten richting de finale om 2025, dat privé een zwaar jaar voor hem was, goed af te sluiten. Gian van Veen, dit jaar jeugdwereldkampioen en gezien als een groot talent. Jermaine Wattimena, die een zware loting heeft tegen oud-wereldkampioen Gary Anderson. Verder zijn ook Kevin Doets, Wesley Plaisier en Niels Zonneveld nog van de partij.

Veel Nederlanders al uitgeschakeld

Daartegenover staat een lange lijst met Nederlanders die al zijn uitgeschakeld. Onder anderen Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert liggen eruit. Vooral de uitschakeling van Noppert, nummer zes van de wereld, kwam als een verrassing na een spannende wedstrijd.

Ook Richard Veenstra, Chris Landman, Wessel Nijman, Jamai van den Herik, Jurjen van der Velde en Noa-Lynn van Leuven zijn niet meer in de race.

Hart van Nederland sprak begin deze maand met Jurjen van der Velde over zijn WK-debuut:

1:54 HI251210DARTTA

De finale van het WK Darts wordt gespeeld op 3 januari.