Van Gerwen verliest in achtste finale van WK Darts

Darter Michael van Gerwen is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinale van het wereldkampioenschap. De drievoudig wereldkampioen ging in Londen in de vierde ronde onderuit tegen de Schot Gary Anderson. Het werd 4-1.

Van Gerwen won het WK in 2014, 2017 en 2019. Vorig jaar stond de 36-jarige Van Gerwen nog in de finale van het WK. Daarin verloor hij met 7-3 van de Engelsman Luke Littler.

Van Gerwen verspeelde zowel in de eerste als tweede set een voorsprong van 2-1. De Brabander moest daardoor al vroeg in de achtervolging. Dat deed hij met succes. Van Gerwen won de derde set met 3-1. De 55-jarige Anderson, die het WK in 2015 en 2016 op zijn naam schreef, trok het initiatief daarna weer naar zich toe. Zowel de vierde als vijfde set won hij met 3-1.

Cruciale momenten

"Ik baal hier enorm van. Ik heb het op cruciale momenten af laten weten. Deze mag ik mezelf wel aanrekenen", reageerde Van Gerwen bij Viaplay. "Ik wilde hem onder druk zetten. Dat lukte niet."

Eerder op dinsdag wist de Nederlander Gian van Veen wel de kwartfinale te halen. Kevin Doets komt nog in actie in de achtste finales.