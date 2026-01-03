Volg Hart van Nederland
Darter Gian van Veen krijgt pak slaag in finale WK darts: 7-1 voor Littler

Vandaag, 22:36

Gian van Veen is er niet in geslaagd een memorabel WK met een hoofdprijs af te sluiten. De 23-jarige darter uit het Gelderse Poederoijen verloor in de finale vrij kansloos van titelverdediger Luke Littler in een volgepakt Alexandra Palace in Londen: 7-1.

Van Veen speelde niet zijn beste wedstrijd van het WK, maar een Littler in topvorm is nauwelijks te verslaan. De 18-jarige Brit verdiende met zijn zege 1 miljoen Engelse pond, ongeveer 1,15 miljoen euro. De tweede plaats van Van Veen was goed voor bijna 460.000 euro.

Van Veen trad nog niet in de voetsporen van Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen, de Nederlandse wereldkampioenen bij dartsbond PDC. Van Barneveld was in 2007 de beste. Van Gerwen won de wereldtitel in 2014, 2017 en 2019. Littler stond voor het derde jaar op rij in de finale van het WK. De Engelse tienersensatie veroverde vorig jaar zijn eerste wereldtitel na een zege op Van Gerwen in de eindstrijd. Het jaar daarvoor boog hij in de finale voor Luke Humphries.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

