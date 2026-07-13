Sven Roes openhartig na vermissing: 'Ik ging van binnen kapot'

Shorttracker Sven Roes heeft voor het eerst gereageerd sinds zijn vermissing en terugkeer naar Nederland. In een openhartig bericht op Instagram vertelt de topsporter dat hij al langere tijd worstelde met zijn mentale gezondheid en dat hij professionele hulp gaat zoeken.

Volgens Roes begon zijn worsteling na een reeks tegenslagen. Hij kampte jarenlang met blessures en operaties en miste uiteindelijk de Olympische Spelen, terwijl hij een seizoen eerder nog zilver had gewonnen op het EK. "Ik bleef zeggen dat het goed ging, terwijl ik van binnen langzaam kapotging", schrijft hij.

'Ik wilde familie geen pijn doen'

De shorttracker vertelt dat hij jarenlang geloofde dat hard werken uiteindelijk zou leiden tot zijn ultieme doel: olympisch goud. Toen zijn lichaam hem steeds opnieuw in de steek liet, raakte hij zichzelf kwijt. "Mijn familie merkte dat er iets niet klopte en vroeg regelmatig hoe het met me ging. Maar ik kon niet eerlijk zijn. Ik wilde hen geen zorgen geven."

Roes schrijft dat de situatie uiteindelijk ondraaglijk werd. Hij besloot weg te gaan, maar kreeg daar vrijwel direct spijt van. Daarna zocht hij weer contact met zijn familie. "Toen ontdekte ik iets wat ik veel eerder had moeten beseffen: mijn familie gaf helemaal niet om prestaties of medailles. Ze wilden mij gewoon terug."

Mentale problemen

Ook beschrijft hij hoe diep zijn mentale problemen gingen. "Er waren momenten waarop ik dacht dat ik niet meer verder wilde leven. Niet omdat ik niet van het leven hield, maar omdat ik niet meer kon leven met het gevoel dat ik had gefaald en iedereen had teleurgesteld." Juist de gedachte aan zijn familie hield hem tegen. "Ik kon hen die pijn niet aandoen. Daarom ben ik teruggekomen."

De 28-jarige shorttracker laat weten dat hij inmiddels weer in Nederland is en professionele hulp gaat zoeken. "Dat vind ik misschien wel het moeilijkste om toe te geven. Ik heb altijd gedacht dat ik alles alleen moest kunnen oplossen. Maar echte kracht zit ook in eerlijk durven zijn en hulp durven accepteren."

Tot slot bedankt Roes iedereen die hem en zijn familie de afgelopen dagen heeft gesteund. "Ik deel dit verhaal niet om medelijden te krijgen. Ik deel het omdat ik niet langer wil doen alsof alles goed gaat. Vanaf nu wil ik eerlijk zijn. Dat is de eerste stap op weg naar herstel."