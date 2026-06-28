Veel zorgen om shorttracker Sven Roes, oproep verspreid via sociale media

Op sociale media wordt aandacht gevraagd voor de vermissing van de 26-jarige TeamNL-shorttracker Sven Roes. Meerdere mensen uit zijn omgeving hebben een oproep gedeeld om uit te kijken naar de sporter. Ook collega-shorttrackers, onder wie Jens van 't Wout, Melle van 't Wout en Xandra Velzeboer, delen het bericht op Instagram.

Volgens de oproep is Roes zaterdagavond voor het laatst gezien bij een Shell-station in Muiden. Hij zou eerder die middag zijn vertrokken uit Oosterzee in een witte Mitsubishi ASX met TeamNL-bestickering. In het bericht staat ook dat er om 19.05 uur voor het laatst contact met hem is geweest.

Oproep op sociale media.

De politie laat aan Hart van Nederland weten bekend te zijn met de melding van de vermissing. Of daadwerkelijk sprake is van een vermissing, kan de politie op dit moment niet bevestigen.